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08:36 09 Ноября 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

После полугода в космосе на Землю вернулись астронавты SpaceX

SpaceX Crew-2 благополучно приводнился в Мексиканском заливе к югу от Пенсаколы, Флорида. Четыре астронавта вернулись на Землю.

SpaceX облетает Международную космическую станцию после отстыковки 8 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Space.com.

Этот полет стал второй долгосрочной миссией, отправленной SpaceX от имени NASA. Астронавты Crew-2 отправились на МКС в апреле и провели в космосе почти 200 дней.

Пребывая на орбите, астронавты Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии совершили несколько выходов в открытый космос, чтобы помочь модернизировать космическую станцию, включая установку двух новых солнечных батарей.

После медицинского обследования Кимбро, МакАртур и Хошиде вылетят в Хьюстон, а Песке отправят в Европу.

Запуск третьей миссии NASA и компания SpaceX в очередной раз переносят. Причиной стали проблемы со здоровьем у одного из членов экипажа.

Ранее Власти писали, что SpaceX собирается доставить миссию NASA на Луну.

Источник:
Тэги: NASA, SpaceX
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