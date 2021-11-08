В Украине новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки

По состоянию на утро вторника, 9 ноября, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 18 988 заболевших, умерли от болезни 833 человека.

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 833 человека



Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. Из общего количества заболевших 1 183 – дети, 426 – медработники.

Еще 2 967 человек госпитализировали в больницы, 16 609 пациентов выздоровели.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека.

Всего проведено 19 584 775 прививок.

Ранее Власти сообщали, что Украина оказалась на втором месте по количеству смертей от COVID-19 в мире за минувшие сутки.

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