НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:30 09 Ноября 2021 Просмотров 105   КомментариевКомментарии

В Украине новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки

По состоянию на утро вторника, 9 ноября, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 18 988 заболевших, умерли от болезни 833 человека.

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 833 человека

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. Из общего количества заболевших 1 183 – дети, 426 – медработники.

Еще 2 967 человек госпитализировали в больницы, 16 609 пациентов выздоровели.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека.

Всего проведено 19 584 775 прививок.

Ранее Власти сообщали, что Украина оказалась на втором месте по количеству смертей от COVID-19 в мире за минувшие сутки.

Источник:
Тэги: covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.11.2021 23:03
В зоопарке Денвера заболели COVID-19 тигры, львы и гиены
ТОР
08.11.2021 16:07
Минздрав показал форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19
ТОР
08.11.2021 14:58
На Полтавщине муж не пускал медиков скорой к тяжелобольной COVID-19 жене
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Российского священника посадили на 18 лет за растление 53 мальчиков

03:23 Мир

Начальная школа Шотландии просит мужчин и мальчиков носить юбки для «равенства»

01:26 Мир

Съела кур и морских свинок: купленный ребенку щенок оказался дикой лисицей

00:10 Мир

К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню: NASA предупредила об опасности

22:43 Мир

Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

17:36 Мир

В Одессе трамвай сбил мастера спорта по боксу: парень погиб под колесами

16:19 Украина

Путин и глава ЦРУ Бернс поговорили по телефону: стало известно о чем

12:07 Мир

В тапках пытался перебежать 8 полос: в Киеве насмерть сбили пешехода

11:30 Украина

Меркель рассказала, чем займется на пенсии

10:07 Мир

Во Львове исчез замдиректора исторического музея: позже его нашли мертвым в автомобиле

06:57 Украина

Смертельное ДТП в Черкасской области: погибло трое людей

17:09 Украина

Новости | NetGameSlots.com