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08:30 09 Ноября 2021 105 Комментарии
В Украине новый рекорд по смертности от COVID-19 за сутки
По состоянию на утро вторника, 9 ноября, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 18 988 заболевших, умерли от болезни 833 человека.
В Украине за сутки от COVID-19 умерло 833 человека
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. Из общего количества заболевших 1 183 – дети, 426 – медработники.
Еще 2 967 человек госпитализировали в больницы, 16 609 пациентов выздоровели.
С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека.
Всего проведено 19 584 775 прививок.
Ранее Власти сообщали, что Украина оказалась на втором месте по количеству смертей от COVID-19 в мире за минувшие сутки.
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Тэги: covid-19
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