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10:27 09 Ноября 2021 Просмотров 220   КомментариевКомментарии

Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Кабинет министров Литвы одобрил предложение министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью.

Об этом сообщило Delfi. Теперь решение должен утвердить сейм страны.

Чрезвычайное положение хотят ввести с полуночи 10 ноября на месяц. Оно будет действовать в 5-километровой зоне на протяжении всей литовско-белорусской границы. Также ЧП распространится на пункты регистрации мигрантов и содержания беженцев и 200-метровую зону вокруг них.

На территориях, где объявлено чрезвычайное положение, будут действовать ограничения связи для иностранцев, а также ограничения на въезд и выезд, здесь запретят все собрания и митинги.

Ранее Власти писали, что ночь с понедельника на вторник на границе Польши с Беларусью прошла спокойно, хотя, как сообщила полиция Подлясья, произошел инцидент.

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Тэги: Литва, беларусь, граница, мигранты
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