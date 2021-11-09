В Украине введут COVID-амнистию для купивших сертификаты

Минздрав предоставил возможность вакцинироваться от COVID-19 тем, кто купил поддельный сертификат и имеет записи о прививках в электронном реестре.

Владельцы фейковых сертификатов смогут сделать прививки



Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

“Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат, чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили, что у них поддельный сертификат, сообщили, где они его взяли, им сделают прививки, а семейный врач сообщит Нацполиции о контактах того , кто выписал такой документ, чтобы дальше это дело рассматривалось в суде”, – сказал Ляшко.

Он добавил, что такой вариант Минздрава предложил Минюсту, МВД и Национальной полиции для выработки единой позиции по этому вопросу.

Ранее Власти писали, что при желании сделать прививки, если ранее был приобретен “липовый” сертификат, необходимо, в первую очередь, обратиться в пункт вакцинации.

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