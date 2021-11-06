В Португалии работодателям запретили беспокоить работников в нерабочее время

Новые правила, утвержденные в пятницу – ответ на рост числа работающих на дому в результате пандемии COVID-19.

Работодателям грозит штраф, если они будут звонить или отправлять сообщения сотрудникам в нерабочее время.



Об этом сообщает Euronews.

Теперь работодателям грозит штраф, если они будут звонить или отправлять сообщения сотрудникам в нерабочее время.

Кроме того, португальские компании теперь обязаны оплачивать расходы своих сотрудников на интернет и электричество. Им предлагают списать эти траты по статье «бизнес-расходы».

Законодательство также предусматривает новые правила в отношении семей с новорожденными: родители с маленькими детьми имеют право перейти на удаленку без одобрения начальства и находится на ней до тех пор, пока ребенку не исполнится восемь лет.

Помимо этого, закон предусматривает и борьбу с одиночеством: работодатель обязан организовывать личные встречи с сотрудниками не реже одного раза в два месяца.

Распространяться закон будет на все компании, где число сотрудников превышает десять человек.

«Пандемия ускорила необходимость регулирования новых правил работы. Удаленная работа может стать переломным моментом для государства, если мы извлечем для себя выгоду и уменьшим ее недостатки», – заявила министра труда Португалии Ана Мендеш Годинью.

Португалия стала первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19 в январе этого года, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где разрешена эвтаназия.

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