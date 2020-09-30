Морги и больницы Румынии переполнены жертвами коронавируса

Сотни людей умирают каждый день в течение последних двух месяцев в Румынии. В морге главной больницы Румынии больше нет места для мертвых.

Медицинский персонал вместе с сотрудниками похоронного бюро помещает тело жертвы COVID-19 в гроб в морге Университетской больницы скорой помощи в Бухаресте.



Тела жертв COVID-19, завернутые в черные полиэтиленовые пакеты, лежат в коридоре больницы в Бухаресте, сообщает Al Jazeera.

Румыния с населением 19 млн человек в настоящее время имеет один из самых высоких показателей смертности в Европе, отмечает издание.

«В Румынии каждый день исчезает деревня!» – говорит доктор Каталин Чирстою, руководитель больницы скорой помощи Бухарестского университета.

Эксперты считают причиной стремительного роста смертности низкий уровень вакцинации в Румынии, где лишь около 40% населения были полностью вакцинированы, что намного ниже, чем в среднем по Европейскому Союзу (75%). Считается, что низкие показатели вакцинации являются результатом общего недоверия к властям и учреждениям, а также пробелов в образовании.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения направила в Румынию команду, чтобы помочь стране принять меры по борьбе с пандемией.

Ранее Власти писали, что в настоящее время в мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и Румыния.

За время пандемии в Румынии умерло 51 483 человек.



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