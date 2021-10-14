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21:10 09 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президенту Чили объявили импичмент из-за Pandora Papers

Президент Себастьян Пиньера был подвергнут импичменту во вторник нижней палатой чилийского парламента.

Себастьян Пиньера прибыл в президентский дворец.

Об этом сообщает AP.

Голосование за импичмент в Палате депутатов собрало минимально необходимые 78 голосов. 67 депутатов проголосовали против импичмента.

Теперь вопрос об отстранении президента от власти должны рассмотреть в Сенате. Но там  у оппозиции есть только 24 голоса из 29, необходимых для смещения президента.

Пиньеру обвиняют в нарушениях при продаже в 2010 году рудника «Доминга». В то время Пиньера был на первом году своего первого президентского срока. Его семья продала свою долю в руднике близкому другу и деловому партнеру Пиньеры – Карлосу Альберто Делано.

Оппозиция заявляла, что Пиньера «открыто нарушил Конституцию» и «серьезно скомпрометировал честь нации».

Ранее Власти писали, что после публикации архива Pandora Papers чилийская оппозиция инициировала в парламенте процедуру импичмента президента Себастьяна Пиньеры.

Pandora Papers был опубликован в начале октября этого года. Он содержит конфиденциальную информацию о нынешних и бывших мировых лидерах, сотнях чиновников, промышленников, знаменитостей из 90 стран мира.

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Тэги: импичмент, президент, Чили
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