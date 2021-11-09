Две большие группы беженцев прорвались через польскую границу

Две большие группы мигрантов силой снесли ограждения на границе и прорвались через польскую границу.

Мигранты прорвались через границу с Польшей



Об этом со ссылкой на Пограничную службу Польши сообщило Bialystok. Инцидент произошел в окрестностях города Крынки и села Беловежа.

В каждой из групп было несколько десятков беженцев. Некоторых из них удалось вернуть на линию границы, а поиски остальных продолжаются.

Вместе с тем на месте расположения беженцев под Кузницей ситуация более спокойная. Там находится несколько сотен человек.

По информации польских служб, белорусские службы обеспечивают переселенцев пищей и охраняют их. Беженцы обеспечены палатками и спальными мешками, а вечером они разводят костер, чтобы согреться.

Ранее Власти писали, что США продолжат давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС.

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