Виновник ДТП в Харькове отказался сдавать кровь на анализ

16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове Николай Харьковский отказался сдать кровь на анализ по решению суда.

Харьковский отказался сотрудничать со следствием



Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на представителя потерпевших по делу Игоря Черняка.

«Несмотря на решение суда о принудительном отборе образцов, у 16-летнего подозреваемого в смертельной аварии на проспекте Гагарина не удалось взять кровь из-за его отказа”, – сказал Черняк.

Он отметил, что это подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием и отказ от раскаяния.

Он также уточнил, что в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови.

Черняк считает, что такие действия подростка могут быть расценены как умышленное невыполнение решения суда.

Как объяснил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, эксперты имели образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и «этого достаточно для следствия».

Ранее Власти писали, что у 16-летнего Николая Харьковского, виновного в смертельном ДТП в Харькове, до сих пор не могут взять анализ крови из-за невозможности присутствия родителей при следственных действиях.

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