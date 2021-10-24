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08:27 10 Ноября 2021 Просмотров 368   КомментариевКомментарии

США готовят миссию на Луну: когда высадятся

США отправят миссию на Луну в рамках программы Artemis («Артемида») не ранее 2025 года, отложив запуск по крайней мере на год.

Новая ракета NASA, которая будет отправлять астронавтов на Луну.

Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление главы NASA Билла Нельсона.

Решение о высадке людей на Луну в 2024 году было принято еще администрацией президента Дональда Трампа.

В рамках программы Artemis предусматривалось строительство тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), новой капсулы Orion для экипажа. В апреле NASA подписала со SpaceX контракт для разработки корабля Starship для высадки астронавтов на поверхность Луны.

С приходом Джо Байдена в команде нового президента признали, что осуществить миссию в 2024 году невозможно.

Теперь объявлено, что программа будет реализована в несколько стадий. В ходе первой (Artemis I) в начале следующего года состоится дебютный полет SLS с капсулой Orion вокруг Луны, но без астронавтов. В рамках Artemis II состоится пилотируемый полет, но не раньше мая 2024 года. А высадка на Луну произойдет не ранее 2025 года.

Билл Нельсон заявил, что США приложат все усилия, чтобы высадиться на Луну раньше, чем Китай.

Ранее Власти писали, что участниками программы Artemis станут 18 астронавтов – 9 мужчин и 9 женщин.

Источник:
Тэги: NASA, США, Луна
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