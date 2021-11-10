Комаровский назвал себя и избирателей Зеленского лохами: слуги отреагировали

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что избиратели, поддержавшие Владимира Зеленского на президентских выборах, «лоханулись», как и он сам.

Комаровский разочаровался в Зеленском



Свое мнение он высказал основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

«Мы с тобой лоханулись, и 73% точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные», — сказал он.

По словам Комаровского, он чувствует себя виноватым, но у него не было выбора на тот момент.

«Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала», — сказал он.

Комаровский заявил, что у него уже «нет надежды», а Зеленскому вряд ли удастся реализовать свою программу до конца каденции.

По его мнению, у Зеленского «были бы шансы очень тепло остаться в памяти людей», если бы он инициировал смену формы правления в Украине — с парламентско-президентской на парламентскую.

«Это не очень просто. Это же конституционная норма, ее надо поменять. Но, казалось бы, сейчас, когда есть монобольшинство, это относительно легко реализовать. Это было бы очень круто», — сказал доктор.

Он также добавил, что у Зеленского еще есть шанс остаться в памяти людей, если он досрочно уйдет в отставку.

«Второй вариант. «Ребята, осталось два года. Я просто подаю в отставку. Не получилось, извините. Вернусь в Квартал. Но на сегодня у нас нет политической силы, которая [смогла бы заменить Слугу народа]. Я боюсь прихода Порошенко, если он сейчас уйдет», — сказал он.

Также Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать Зеленского на выборах 2019 года.

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На высказывания Комаровского отреагировали соратники Зеленского.

Так нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев выложил в Telegram два видеоролика – со словами Комаровского о Зеленском перед президентскими выборами и в общении с Гордоном.

“Комаровский прекрасен. И до. И после. И вместо;)”, – написал политик.

Также нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский в Telegram назвал Комаровского уважаемым человеком и искренним и убежденным избирателем “Слуги Народа”. И уточнил, что избиратель уже в прошлом.

“Избиратель крайне разочарованный, чувствующий себя обманутым, и имеющий полное право на критику и вопросы. Поэтому, отмахиваться от его реакции нельзя, её нужно уважать, учитывать и считаться с ней”, – написал политик.

Он также предложил пригласить доктора на съезд “Слуги народа”, чтобы он выступил перед партией и сказал ее членам все, что о них думает.

“Нужно уважать своих избирателей и бороться за них. А не пытаться понравится избирателям Порошенко”, – резюмировал Бужанский.

Ранее Власти писали, что перед президентскими выборами 2019 года педиатр Евгений Комаровский, который был представлен кандидатом в президенты Владимиром Зеленским как член его команды, заявил, что не собирается становиться министром в случае победы шоумена на выборах.

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