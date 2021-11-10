Литовские пограничники готовы открыть огонь по «зеленым человечкам» из Беларуси

Литовские пограничники откроют огонь по вооруженным сотрудникам белорусских спецслужб, если они пересекут границу, но по мигрантам стрелять не будут.

Литовские пограничники могут отурыть огонь по вооруженным людям



Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил заместитель министра МИД Литвы Мантас Адоменас. Он уточнил, что у пограничников есть сценарий на случай прорыва людей с оружием.

«Если будут прорываться люди с оружием, какие-то «зеленые человечки», то да, конечно, такой сценарий тоже имеется ввиду», – сказал Адоменас.

Он также подчеркнул, что не будут открывать огонь даже по агрессивно настроенным беженцам.

«Единственные агрессивные в этом случае – это белорусские пограничники, спецслужбы, которые грозят тем же курдам, которые уже пытаются идти обратно, осознав, что они не смогут легко проникнуть в ЕС, тогда им угрожают оружием и заставляют опять и опять пытаться пересечь европейскую границу», – пояснил Адоменас.

Ранее Власти писали, что Кабинет министров Литвы одобрил предложение министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью.

Ночью 10 ноября белорусские пограничники на военных машинах силой доставили к границе с Литвой около пятисот нелегальных мигрантов, приказав разбиться на группы.

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