В Киеве – рекордное количество смертей от COVID-19

В Киеве за сутки от коронавируса скончалось 73 человека.

Киев поднялся на 5-ое место по количеству жертв и заболевших коронавирусом



Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram.

Согласно опубликованной статистике в Киеве за прошедшие сутки зафиксировано 1740 новых случаев заболевания коронавирусом и 73 летальных исхода, что является максимальным количеством смертей с начала пандемии в столице.

Из 73 погибших – скончались 38 женщин (в возрасте от 34 до 95 лет) и 35 мужчин (от 26 до 85 лет).

По состоянию на 10 ноября, в Киеве в общей сложности от коронавируса погибло 6677 человек, а заболело 272 768. Также, на COVID-19 болеют 85 детей, 4 из них находятся в реанимации.

Таким образом, Киев поднялся на 5-ое место по количеству жертв и заболевших коронавирусом, среди городов Украины.

Кличко также сообщил, что больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (261), Днепровском (228) и Деснянском (204) районах.

Как ранее сообщали Власти, из-за протестов антивакцинаторов в Киев врачи и скорые застряли в заторах.

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