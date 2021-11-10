НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:34 10 Ноября 2021 Просмотров 236   КомментариевКомментарии

В Киеве – рекордное количество смертей от COVID-19

В Киеве за сутки от коронавируса скончалось 73 человека.

Киев поднялся на 5-ое место по количеству жертв и заболевших коронавирусом

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram.

Согласно опубликованной статистике в Киеве за прошедшие сутки зафиксировано 1740 новых случаев заболевания коронавирусом и 73 летальных исхода, что является максимальным количеством смертей с начала пандемии в столице.

Из 73 погибших – скончались 38 женщин (в возрасте от 34 до 95 лет) и 35 мужчин (от 26 до 85 лет).

По состоянию на 10 ноября, в Киеве в общей сложности от коронавируса погибло 6677 человек, а заболело 272 768. Также, на COVID-19 болеют 85 детей, 4 из них находятся в реанимации.

Таким образом, Киев поднялся на 5-ое место по количеству жертв и заболевших коронавирусом, среди городов Украины.

Кличко также сообщил, что больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (261), Днепровском (228) и Деснянском (204) районах.

Как ранее сообщали Власти, из-за протестов антивакцинаторов в Киев врачи и скорые застряли в заторах.

Источник:
Тэги: Киев, рекорд, смертность, covid-19, статитсика
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.11.2021 12:46
В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий
ТОР
04.11.2021 12:37
В Киеве от коронавируса умер 8-летний мальчик
ТОР
13.06.2021 19:00
В Киеве рекорд по вакцинации
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий

12:46 Украина

Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС

12:31 Мир

Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника

10:15 Мир

Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым

10:04 Украина

Комаровский назвал себя и избирателей Зеленского лохами: слуги отреагировали

08:58 Украина

Ночью на польско-белорусской границе произошел инцидент. Фото

10:10 Мир

Российского священника посадили на 18 лет за растление 53 мальчиков

03:23 Мир

Начальная школа Шотландии просит мужчин и мальчиков носить юбки для «равенства»

01:26 Мир

Съела кур и морских свинок: купленный ребенку щенок оказался дикой лисицей

00:10 Мир

К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню: NASA предупредила об опасности

22:43 Мир

Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

17:36 Мир

Новости | NetGameSlots.com