ФСБ России задержала “украинского шпиона” в Крыму

Спецслужбы России обвиняют россиянина в работе на украинские спецслужбы.

Задержание произошло еще 10 марта однако стало известно о нем только сейчас



Об этом сообщает ФСБ России.

В Крыму по обвинению в шпионаже и госизмене задержан гражданин РФ родом из Кривого Рога Владислав Есипенко. Задержание произошло еще 10 марта.

В день задержания кроме Есипенко была задержана жительница Алушты Елизавета Павленко. Мужчина и женщина за день до задержания участвовали в возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко по случаю дня рождения поэта.

После такой акции Владислава Есипенко отправили в СИЗО в Симферополе, а Елизавету Павленко отвезли домой и в течение восьми часов проводили у нее обыск.

Комментируя задержание гражданина РФ, в ФСБ назвали причиной «с целью исключения проведения Есипенко подрывных акций в интересах украинских спецслужб». Сотрудники ФСБ утверждают, что якобы нашли в машине Есипенко самодельное взрывное устройство. Кроме того, Есипенко якобы признался, что собирал информацию в интересах спецслужб Украины.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Есипенко имеет украинское гражданство, и не признают гражданство РФ Есипенко, навязанное ему в оккупированном Крыму.

По словам адвоката Есипенко, мужчину обвиняют в ч. 1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконные изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время мужчина ожидает суда, под стражей он останется до 11 мая.

Как ранее сообщали Власти, в ФСБ считают, что взрыв на газопроводе в Крыму организовала украинская разведка.

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