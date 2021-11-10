НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
15:36 10 Ноября 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев

Правительство Украины продолжает договаривается с некоторыми европейскими странами, делая их доступными для украинских путешественников.

Открытые границы удалось сохранить благодаря тесному и взаимовыгодному сотрудничеству между правительствами Украины и указанных европейских стран

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, несмотря на исключения Украины из «зеленого» списка ЕС, еще четыре страны Евросоюза останутся открытыми для украинцев.

Такими странами стали Чехия, Дания, Австрия и Бельгия. Они присоединились к Кипру, Эстонии, Хорватии и Нидерландам, которые ранее также не стали закрывать границы для Украины, несмотря на рекомендации Совета ЕС.

Кулеба отметил, что открытые границы удалось сохранить благодаря тесному и взаимовыгодному сотрудничеству между правительствами Украины и указанных европейских стран.

Условия въезда в европейские страны можно узнать здесь. Основным условия в подавляющем большинстве стран является наличие сертификата о вакцинации и (или) наличие негативного теста на COVID-19. Однако для отдельных стран некоторые отдельные требование могут отличатся.

Несмотря на исключение Украины из «зеленого» списка для путешествий, в данный момент вакцинированные украинцы могут свободно посещать восемь стран ЕС – Кипр, Эстонию, Хорватию, Нидерланды, Чехию, Данию, Австрию и Бельгию.

Ранее Власти.нет сообщали:

Источник:
Тэги: ес, Евросоюз, карантин, Кулеба, зеленый список
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.11.2021 12:15
В МИД назвали четыре страны ЕС, которые не закрыли границы для украинцев
ТОР
05.11.2021 15:13
Украину исключили из “зеленого списка” ЕС: что теперь будет
ТОР
22.10.2021 15:15
ЕС оставил Украину в “зеленом” списке для путешествий еще на неделю
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий

12:46 Украина

Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС

12:31 Мир

Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника

10:15 Мир

Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым

10:04 Украина

Комаровский назвал себя и избирателей Зеленского лохами: слуги отреагировали

08:58 Украина

Ночью на польско-белорусской границе произошел инцидент. Фото

10:10 Мир

Российского священника посадили на 18 лет за растление 53 мальчиков

03:23 Мир

Начальная школа Шотландии просит мужчин и мальчиков носить юбки для «равенства»

01:26 Мир

Съела кур и морских свинок: купленный ребенку щенок оказался дикой лисицей

00:10 Мир

К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню: NASA предупредила об опасности

22:43 Мир

Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

17:36 Мир

Новости | NetGameSlots.com