Еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев

Правительство Украины продолжает договаривается с некоторыми европейскими странами, делая их доступными для украинских путешественников.

Открытые границы удалось сохранить благодаря тесному и взаимовыгодному сотрудничеству между правительствами Украины и указанных европейских стран



Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, несмотря на исключения Украины из «зеленого» списка ЕС, еще четыре страны Евросоюза останутся открытыми для украинцев.

Такими странами стали Чехия, Дания, Австрия и Бельгия. Они присоединились к Кипру, Эстонии, Хорватии и Нидерландам, которые ранее также не стали закрывать границы для Украины, несмотря на рекомендации Совета ЕС.

Кулеба отметил, что открытые границы удалось сохранить благодаря тесному и взаимовыгодному сотрудничеству между правительствами Украины и указанных европейских стран.

Условия въезда в европейские страны можно узнать здесь. Основным условия в подавляющем большинстве стран является наличие сертификата о вакцинации и (или) наличие негативного теста на COVID-19. Однако для отдельных стран некоторые отдельные требование могут отличатся.

Несмотря на исключение Украины из «зеленого» списка для путешествий, в данный момент вакцинированные украинцы могут свободно посещать восемь стран ЕС – Кипр, Эстонию, Хорватию, Нидерланды, Чехию, Данию, Австрию и Бельгию.

Ранее Власти.нет сообщали:

ЕС официально исключил Украину из «зеленого списка» для путешествий.

В МИД назвали четыре страны ЕС, которые не закрыли границы для украинцев.

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