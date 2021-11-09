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18:11 10 Ноября 2021 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

Беларусь признала Крым российским

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Крым является частью российской территории.

Об этом он сказал в интервью агентству РИА Новости, фрагменты которого опубликованы в официальном Twitter-аккаунте МИД Беларуси.

На прямой вопрос о том, чей же Крым, Макей ответил весьма расплывчато.

«Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – сказал дипломат.

Также тема Крыма неожиданно всплыла на состоявшемся 4 ноября заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Президент РФ Владимир Путин принимал в нем участие, находясь в Севастополе. По этому поводу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку посетовал, что российский лидер не пригласил его в Крым.

Он пожаловался членам Высшего госсовета, что Украина закрыла небо для белорусских самолетов, поэтому они не могут попасть в Крым. А там у Беларуси якобы есть собственность.

» И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю», – сказал Лукашенко.

Как ранее сообщали Власти, Лукашенко сказал, что признает Крым российским, когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.

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Тэги: крым, беларусь, Александр Лукашенко
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