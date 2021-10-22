Илон Маск за два дня потерял 50 млрд долларов

Это случилось из-за падения акций Tesla Inc. Столь резкое падение стоимости личных активов является рекордным по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Маск захотел продать акции, чтобы покрыть свои личные долги?



Последний раз такое наблюдалось в 2019 году, когда Джефф Безос потерял 36 млрд долларов после развода с Маккензи Скотт, сообщает Yahoo.com со ссылкой на агентство Bloomberg.

Падение акций Tesla Inc. произошло в несколько дней. Все началось с того, что на выходных Маск спросил своих подписчиков в Twitter, не следует ли ему продать 10% своей доли в компании.

После чего последовали новости о том, что его брат, Кимбал Маск, член совета директоров Tesla, продал 15% своих акций.

Во вторник утром известный инвестор Майкл Берри сообщил, что Маск может продать акции, чтобы покрыть свои личные долги.

От 336 млрд долларов, которые были у Илона Маска всего несколько дней назад, осталось 288 млрд. Все равно Джефф Безос отстает от него на 82 млрд долларов, отмечает агентство.

Как сообщали Власти, Tesla продала рекордные 620 тысяч электромобилей с начала года, увеличив в третьем квартале продажи на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Власти писали, что основатель компании Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg, обогнав в рейтинге основателя Amazon Джеффа Безоса.

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