Ругала за пьянство: на Одесчине внук убил прикованную к постели бабушку

Мужчина пытался выдать синяки от избиений на теле его 86-летней умершей бабушки за падение с кровати.

Медицинский работник обнаружила на теле умершей подозрительные синяки



Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

В одном из сел Балтской ОТГ Одесской области местная фельдшер сообщила о смерти 86-летней пенсионерки. Медицинский работник обнаружила на теле умершей подозрительные синяки. По заключению эксперта они появились в результате избиений.

В полиции по данному факту было проведено расследование, в ходе которого были опрошены сын и внук умершей женщины, проживавших с ней вместе.

Сообщается, что сначала мужчины настаивали на том, что старушка получила травмы в результате падения с кровати. Но после того как правоохранители предоставили подозреваемым неопровержимые доказательства избиений, мужчины признались, что женщину избил нетрезвый внук из-за того, что хозяйка дома ругала их за пьянство.

Мужчине объявили подозрение. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Как ранее сообщали Власти, сын отрезал голову матери – думал, что она дьявол.

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