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14:22 11 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В Тернополе мужчина пришел в поликлинику к врачу и умер в коридоре

Мужчине стало плохо прямо в больнице, но не смотря на усилия медиков спасти его не удалось.

Смерть произошла после того, как мужчина поднялся пешком на второй этаж клиники - лифт в больнице не работал

Об этом сообщает «20 минут» со ссылкой на собственные источники.

В Тернопольской поликлинике №2 при странных обстоятельствах погиб мужчина – он пришел в больницу из-за плохого самочувствия, но не дождавшись помощи врачей упал и умер.

Смерть произошла после того, как мужчина поднялся пешком на второй этаж клиники – лифт в больнице не работал. В этот момент с ним находились его жена и дочь.

Около 20 минут мужчину пытались вернуть к жизни подоспевшие медики, однако сделать этого им так и не удалось.

Сообщается, что погибшему мужчине было около 70 лет, он очень плохо чувствовал себя в то утро, из-за чего и пришел в поликлинику. У регистратуры мужчина объяснил, что он чернобылец и просил записаться на прием к врачу без очереди. Ему дали направление к врачу, однако на прием мужчина так и не попал.

Тело умершего закрыли ширмой, а забрали спустя несколько часов

После произошедшего инцидента журналисты пытались взять комментарий у местных медицинских чиновников, однако начальник отдела здравоохранения и медицинского обеспечения тернопольского горсовета Василий Даньчак только подтвердил информацию о том, что такой случай действительно произошёл. По его словам, подробный комментарий о произошедшем журналисты получат только после завершения служебного расследования.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом в больнице пьяный мужчина с пистолетом угрожал медикам расправой.

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Тэги: смерть, Тернополь, поликлиника
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