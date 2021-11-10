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16:42 11 Ноября 2021 Просмотров 222   КомментариевКомментарии

В Харькове внедорожник сбил двух детей на пешеходном переходе. Видео

В Харькове водитель Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской

Девочке около 16 лет, мальчику – 13 лет.

По предварительной информации, пострадавшие живы, находятся в больнице.

По информации Depo, это ДТП произошло на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.

На видео заметно, как водитель за рулем внедорожника  двигается по проспекту Науки в направлении Павлова Поля.

Автомобиль проезжает перекресток на красный свет в момент, когда по «зебре» идут несколько человек. Водитель сбивает двух подросткорв.

Одну из жертв он прижимает передним колесом и тянет по дороге не менее 10 метров.

Как сообщали Власти, на автодороге «Киев-Чоп» 34-летний иностранец сбил 38-летнюю женщину пешехода.

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Тэги: Харьков, дтп
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