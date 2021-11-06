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17:21 11 Ноября 2021 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

На Николаевщине парень подстрелил свою девушку и вызвал полицию

Парень случайно выстрелил в свою девушку из травматического пистолета.

Девушка была госпитализирована, пока ее жизни ничего не угрожает

Об этом сообщает Национальное управление полиции Николаевской области.

Вчера 10 ноября, в полицию Николаевской области поступило сообщение об огнестрельном ранении 18-летней девушки. Об этом сообщил 20-летний молодой человек пострадавшей девушки. По его словам, в девушку он выстрелил случайно.

На место происшествия прибыли полицейские и медики, которые обнаружили у пострадавшей огнестрельное ранение плеча. Девушка была госпитализирована, пока ее жизни ничего не угрожает.

По факту случившегося было возбуждено уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».

Предварительно, пистолет, с которого был осуществлен выстрел, был травматическим. Оружие было изъято, продолжается расследование.

Как ранее сообщали Власти, на съемках вестерна Алек Болдуин случайно застрелил оператора-украинку.

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Тэги: ранение, Николаевская область, выстрел
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