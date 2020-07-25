Антивакцинаторам на заметку: в Полтаве показали жуткие кадры из COVID-реанимации и морга

Полтавские медики показали тела погибших от коронавируса в ответ на обвинения в манипуляции cо статистикой умерших.

Фотография из полтавского морга



Об этом сообщает «Vgorode.ua».

В Полтаве местные противники вакцинации обвинили медиков в публикации завышенных данных о заболеваемости и смертности от коронавируса. По мнению «активистов» медики специально завышали цифры погибших и заболевших от коронавируса, чтобы мотивировать людей вакцинироваться.

9 ноября «активистами» даже была предпринята попытка штурма 5-ой городской больницы, чтобы вывести медиков на чистую воду.

В ответ на это, медицинские работники опубликовали фотографии из областного патологоанатомического бюро, на котором показали тела не вакцинированных умерших, также не вакцинированных больных под аппаратами ИВЛ.

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Как ранее сообщали Власти, морги и больницы Румынии переполнены жертвами коронавируса.

Тэги: трупы, медики, Полтава, морг, коронавирус, антиваксеры