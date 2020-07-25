НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:33 11 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Антивакцинаторам на заметку: в Полтаве показали жуткие кадры из COVID-реанимации и морга

Полтавские медики показали тела погибших от коронавируса в ответ на обвинения в манипуляции cо статистикой умерших.

Фотография из полтавского морга

Об этом сообщает «Vgorode.ua».

В Полтаве местные противники вакцинации обвинили медиков в публикации завышенных данных о заболеваемости и смертности от коронавируса. По мнению «активистов» медики специально завышали цифры погибших и заболевших от коронавируса, чтобы мотивировать людей вакцинироваться.

Тела погибших не вакцинированных пациентов

9 ноября «активистами» даже была предпринята попытка штурма 5-ой городской больницы, чтобы вывести медиков на чистую воду.

В ответ на это, медицинские работники опубликовали фотографии из областного патологоанатомического бюро, на котором показали тела не вакцинированных умерших, также не вакцинированных больных под аппаратами ИВЛ.

Как ранее сообщали Власти, морги и больницы Румынии переполнены жертвами коронавируса.

Источник:
Тэги: трупы, медики, Полтава, морг, коронавирус, антиваксеры
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.07.2020 15:03
Коронавирус в Украине выявили более чем у 8 тысяч медиков
ТОР
30.04.2020 12:14
Медики Южной Кореи установили, что повторно заразиться коронавирусом нельзя
ТОР
14.04.2020 21:54
В Таиланде судмедэксперт заразился коронавирусом от покойника
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Лукашенко пригрозил миру российскими бомбардировщиками с ядерным оружием

15:02 Мир

На Ривненщине 13-летняя родила от отчима: отцу ребенка вынесли приговор

13:12 Украина

В лагере беженцев на границе с Польшей умер 14-летний ребенок

11:43 Мир

В Германии – новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

09:34 Мир

Еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев

15:36 Украина

В Киеве – очереди за справками о смерти и в крематорий

12:46 Украина

Беларусь готовила боевиков из Афганистана и Ирака к атакам границ ЕС

12:31 Мир

Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника

10:15 Мир

Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым

10:04 Украина

Комаровский назвал себя и избирателей Зеленского лохами: слуги отреагировали

08:58 Украина

White Lives Matter? Глобальная американская корпорация не берет на работу белых мужчин

22:59 Мир

Новости | NetGameSlots.com