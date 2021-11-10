Вероятность веерных отключений в Киеве высокая, угля и газа мало – Кличко

Если сильные морозы продержатся несколько недель, то веерных отключений в Киеве не избежать, поскольку в столице не хватает угля и газа.

Кличко предкпредил киевлян о возможных проблемах в отопительный сезон



Об этом в комментарии каналу «Украина 24» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, по состоянию на 11 ноября сразу 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию, имеют проблему с нехваткой угля и газа.

«Специалисты говорят, что морозы до -15° продержатся несколько недель… Вероятность веерных отключений очень высокая», – сказал Кличко.

Мэр также пожаловался на слишком высокую цену на газ для украинцев и киевлян в частности. По словам Кличко, у Украины есть собственный газ и поэтому страна может не привязываться к европейским ценам на голубое топливо.

В то же время глава столицы заявил, что поднятия тарифов для киевлян на отопление не будет.

«В Киеве не будет повышения тарифов. Но подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян», – отметил он.

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