Это игра в гольф, а не бокс: Байден и Си Цзиньпин проведут в понедельник виртуальную встречу

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин в понедельник, 15 ноября, проведут виртуальный саммит на фоне напряженности в вопросах торговли, прав человека и военной деятельности.

У США и Китая наметились общие интересы



Об этом сообщило Reuters. У Вашингтона и Пекина есть разногласия по многим вопросам – от происхождения пандемии COVID-19 до увеличивающегося ядерного арсенала Китая.

Официальные лица США считают, что прямое взаимодействие с Си – лучший способ предотвратить перерастание отношений между двумя крупнейшими экономиками мира в конфликт.

По словам высокопоставленного китайского чиновника, Пекин также стремится избежать конфронтации и сосредоточиться на «позитивной конкуренции», одновременно настаивая на сотрудничестве по таким вопросам, как климатический кризис и

Рамочная договоренность об активизации сотрудничества в борьбе с изменением климата, обнародованная двумя крупнейшими экономиками мира на климатической конференции ООН в Шотландии, стала «весьма позитивным сигналом» для предстоящего саммита.

«Мы рассматриваем американо-китайское соревнование как игру в гольф, где каждая сторона сосредотачивается на своих собственных достижениях, а не как бокс, в котором обе стороны пытаются нокаутировать друг друга», – добавил чиновник.

Белый дом в четверг от комментариев отказался.

Ранее Власти писали, что виртуальная встреча, запланированная между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином, состоится уже на следующей неделе.

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