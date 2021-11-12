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Главная » Мир » Наука и Техника
11:25 12 Ноября 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Натуральное мыло на травах из Таиланда

Гладкая шелковистая кожа с тонким, приятным ароматом — один из критериев красоты. Соответствовать ему стремится каждая женщина. На пути к совершенству помогает правильный уход за телом и лицом, состоящий из нескольких этапов

Гладкая шелковистая кожа с тонким, приятным ароматом — один из критериев красоты. Соответствовать ему стремится каждая женщина. На пути к совершенству помогает правильный уход за телом и лицом, состоящий из нескольких этапов. В первую очередь, кожу нужно тщательно очистить бережными средствами, а затем тонизировать, обеспечивать надежную защиту и питание.

Все перечисленные этапы можно выполнить при помощи одного косметического средства — натурального тайского мыла на травах, такого как https://siamcollection.com.ua/naturalnoe-milo/. Его изготавливают по традиционным рецептам, основанным на древних знаниях жителей Таиланда. Благодаря этим совершенным формулам получают натуральный продукт с целебным воздействием. Регулярное его использование позволяет не только улучшить состояние кожи, но и сохранить ее молодость.

Почему мыло из Таиланда популярно

Пьянящий аромат и нежная текстура — не единственные преимущества косметического средства. В состав каждого бруска мыла входит уникальный набор компонентов. Его формируют в зависимости от того, какими свойствами необходимо наделить продукт.

Основу тайского мыла, представленного в интернет-магазине Siam Collection, составляют следующие ингредиенты:

  • экстракты экзотических фруктов;
  • травы и корнеплоды с целебными свойствами;
  • вытяжки из морских растений и водорослей;
  • пальмовое и кокосовое масло;
  • дополнительные компоненты, обогащенные полезными веществами.

Мыло на травах, которое варят по классическим рецептам, не содержит агрессивных химических компонентов. Из-за натурального состава срок годности бруска довольно мал по сравнению с изделиями из масс-маркета.

Преимущество и полезные свойства мыла

Натуральное тайское мыло — настоящий подарок для ценителей даров природы. Это уникальное средство, при помощи которого можно тщательно очистить кожу и обеспечить ей бережный уход. Кроме того, оно помогает справляться с различными косметическими проблемами. Но для этого нужно правильно выбрать мыло, исходя из его предназначения и типа кожи пользователя.

В зависимости от состава, мыльная продукция оказывает следующие воздействия:

  • деликатно очищает эпидермис от загрязнений и остатков косметики;
  • повышает упругость и эластичность;
  • бережно устраняет ороговевшие клетки;
  • борется с шелушением и раздражением;
  • оказывает антибактериальный и противовоспалительный эффект;
  • обеспечивает глубокое питание и увлажнение;
  • улучшает регенеративный процесс.

Тайское мыло на травах можно использовать не только для лица, но и для всего тела. Положительный эффект можно заметить уже после первого применения этого уникального косметического средства. Кожа становится мягкой, увлажненной и сияющей. Ощущение чистоты сохраняется на долгое время, а также остается приятный аромат экзотических трав и фруктов.

Отличия травяного мыла от обычного

Косметические средства, которые можно купить в любом магазине, в отличие от товаров натурального производства, имеют совершенно другой состав. Также значительно отличается процесс изготовления продукции. В большинстве случаев тайское мыло делают вручную — начиная от сбора растительных компонентов и заканчивая упаковкой брусков.

При производстве классической мыльной продукции для масс-маркета в качестве основы используют гидрогенизированные жиры, натриевые и калиевые щелочи. Эти компоненты вредны для кожи. Они истончают и высушивают ее, ускоряя процесс старения. Также продукция содержит ряд ингредиентов синтетического происхождения. Часть из них оказывает агрессивное влияние на здоровье кожи, способствуя возникновению  воспалений, зуда и раздражения.

Основу тайского мыла составляют ингредиенты растительного происхождения — экстракты, травы, масла. Они проходят бережную термическую и механическую обработку, что позволяет максимально сберечь полезные свойства.

В процессе производства натуральной мыльной продукции на травах не применяют химических добавок, вредных для здоровья. Поэтому после его использования нет неприятного чувства стянутости и сухости кожи. Наоборот, она обретает мягкость, упругость и увлажненность.

В магазине Siam Collection представлен широкий ассортимент травяного мыла от лучших производителей Таиланда. Благодаря этим косметическим средствам вы сохраните красоту и молодость кожи на долгие годы.

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