НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:59 12 Ноября 2021 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Премьер Грузии посоветовал Зеленскому не вмешиваться в дела его страны: Саакашвили вылечат сами

Глава правительства Грузии назвал действия Михаила Саакашвили угрожающими стабильности страны, а также заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо.

Глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны

Об этом сообщается на сайте правительства Грузии.

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский поинтересовался состоянием здоровья гражданина Украины, ныне заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам премьер-министра Грузии заключенный Саакашвили получает медицинскую помощь, соответствующую законодательству Грузии, а его права соблюдаются в соответствии со всеми международными нормами.

Ираклий Гарибашвили также сообщил, что заключенный Михаил Саакашвили оказывал сопротивление и оскорблял сотрудников тюремного учреждения во время перевода в тюремную больницу. В связи с этим, администрация пенитенциарного учреждения реагировала на подобные действия в рамках регламента, предусмотренным законом.

Глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо.

Гарибашвили напомнил Зеленскому, что разыскиваемый Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, хотя на тот момент он уже был осужден и обвинен в других тяжких преступлениях.

На просьбу Зеленского разрешить украинским врачам проверить здоровье Михаила Саакашвили, Ираклий Гарибашвили ответил отказом, объяснив его тем, что о здоровье заключенного заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии.

Как ранее сообщали Власти, Зеленский попросил премьера Грузии пустить к Саакашвили украинских врачей.

Источник:
Тэги: Грузия, Саакашвили, переговоры, зеленский, Ираклий Гарибашвили
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.11.2021 11:26
Зеленский попросил премьера Грузии пустить к Саакашвили украинских врачей
ТОР
29.10.2021 16:43
У человека есть право на самоубийство: премьер Грузии – о Саакашвили
ТОР
23.10.2021 12:40
Состояние Саакашвили стабилизировалось после переливания крови
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Вероятность веерных отключений в Киеве высокая, угля и газа мало – Кличко

09:19 Украина

В Харькове водитель сбил полицейского, который охранял место резонансного ДТП

07:49 Украина

На Львовщине закроют общественный транспорт для невакцинированных: названа дата

07:35 Украина

Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу после болезни

01:21 Мир

Лукашенко пригрозил миру российскими бомбардировщиками с ядерным оружием

15:02 Мир

На Ривненщине 13-летняя родила от отчима: отцу ребенка вынесли приговор

13:12 Украина

В лагере беженцев на границе с Польшей умер 14-летний ребенок

11:43 Мир

С субботы на Киевщине невакцинированных не будут пускать в общественный транспорт

10:27 Украина

В Германии – новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

09:34 Мир

Россия обвинила ЕС в катастрофе с беженцами и отправила в Беларусь бомбардировщики

17:52 Мир

Еще четыре страны Евросоюза остались открытыми для Украинцев

15:36 Украина

Новости | NetGameSlots.com