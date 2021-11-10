В Киеве детская COVID-реанимация заполнена на 100% – в основном малышами

В Киевской городской детской клинической инфекционной больнице, где принимают больных COVID-19 заняты все места в реанимации и около 70% обычных коек.

если раньше COVID-19 болели в основном подростки, то теперь малыши



Об этом сообщило Громадське со ссылкой на директора медучреждения Татьяну Каминскую.

По ее словам, госпитализируют детей в основном в средне тяжелом состоянии, с пневмониями. Около 80% всех пациентов – дети младше 6 лет.

«Во время нынешней волны дети начали болеть с высокой температурой, пневмонией, дыхательным дистрессом. Стали чаще попадать в стационар», – рассказала педиатр и инфекционист Елена Луцкая.

Она подчеркнула, что вирус Дельта более заразен, имеет более высокую вирусную нагрузку, поэтому в случае инфицирования течение болезни проходит тяжелее.

По словам медика, наиболее уязвимы к болезни дети с бронхиальной астмой, с пороками легких, преждевременно рожденные, имеющие сахарный диабет, детский церебральный паралич, поражение системы крови, нервной системы.

Ранее власти писали, что Министерство здравоохранения выдало приказ, который разрешил прививать против коронавирусной болезни подростков от 12 до 17 лет вакциной Pfizer/BioNTech.

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