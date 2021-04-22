Взрывные сладости: из Крыма в Украину везли варенье с тротилом

Из Крыма в Украину пытались ввести банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка.

Пограничники обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Херсонской области был предотвращена попытка незаконного ввоза в Украину взрывчатых веществ из Крыма.

На контрольно-пропускном пункте «Каланчак» из оккупированного Крыма был остановлен автомобиль Рено Трафик, внутри которого находились граждане Украины.

Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов.

Кроме этого, у одного из пассажиров пограничники обнаружили холодное оружие в количестве двух единиц.

Как ранее сообщали Власти, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Крым является частью российской территории.

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