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Главная » Украина » Происшествия
13:38 12 Ноября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Взрывные сладости: из Крыма в Украину везли варенье с тротилом

Из Крыма в Украину пытались ввести банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка.

Пограничники обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Херсонской области был предотвращена попытка незаконного ввоза в Украину взрывчатых веществ из Крыма.

На контрольно-пропускном пункте «Каланчак» из оккупированного Крыма был остановлен автомобиль Рено Трафик, внутри которого находились граждане Украины.

Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов.

Банка варенья со взрывчаткой

Кроме этого, у одного из пассажиров пограничники обнаружили холодное оружие в количестве двух единиц.

Найденное холодное оружие

Как ранее сообщали Власти, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Крым является частью российской территории.

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Тэги: оружие, крым, взрывчатка, Тротил
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