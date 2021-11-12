На границу с Польшей прибыли военные Великобритании: готовится совместная операция

Польские и британские военные совместно займутся укреплением инженерных сооружений на границе с Беларусью.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Началась рекогносцировка перед поддержкой инженерных войск Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении заграждения на польско-белорусской границе», – написал министр.

Он пообещал сообщить подробности совместной инженерной операции польских и британских военных позже.

Rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii. Nasi żołnierze nawiążą współpracę przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Po zakończeniu rekonesansu poinformujemy o szczegółach. pic.twitter.com/jwMEkH5u09 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 12, 2021

Ранее Власти писали, что группа беженцев из 150-200 человек повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги» и прорвалась на территорию Польши.

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