На границу с Польшей прибыли военные Великобритании: готовится совместная операция
Польские и британские военные совместно займутся укреплением инженерных сооружений на границе с Беларусью.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«Началась рекогносцировка перед поддержкой инженерных войск Великобритании. Наши солдаты будут сотрудничать в укреплении заграждения на польско-белорусской границе», – написал министр.
Он пообещал сообщить подробности совместной инженерной операции польских и британских военных позже.
Rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii. Nasi żołnierze nawiążą współpracę przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Po zakończeniu rekonesansu poinformujemy o szczegółach. pic.twitter.com/jwMEkH5u09
— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 12, 2021
Ранее Власти писали, что группа беженцев из 150-200 человек повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги» и прорвалась на территорию Польши.