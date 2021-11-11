Минздрав обновил протокол лечения COVID-19: что изменилось

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.

В Министерстве здравоохранения опубликовали обновлённый протокол лечения коронавируса



Об этом сообщается в указе Министерство здравоохранения со ссылкой на измененный протокол лечения коронавируса.

В Министерстве здравоохранения опубликовали обновлённый протокол об «Оказании медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», утвержденный приказом Минздрава от 2 апреля 2020 года.

Согласно изменениям, теперь для раннего лечения COVID-19, в случае легкого и среднетяжелого течения болезни, лечащий врач должен рассмотреть назначение противовирусных препаратов прямого действия для групп риска и в отдельных случаях в отделениях, имеющих опыт применения, можно рассмотреть длительное инфузионное введение стандартного гепарина (под контролем АЧТВ).

АЧТВ – это время, которое требуется для формирования кровяного сгустка после добавления реагентов. Оно служит показателем свертываемости крови.

Как ранее сообщали Власти, по состоянию на 11 ноября Украина заняла второе место в мире по уровню суточной смертности от коронавируса и шестое – по количеству новых заболеваний.

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