Вышел на улицу без паспорта: на Сумщине мужчину оштрафовали на 17 000 грн

Мужчину оштрафовали за то, что тот вышел на улицу выкинуть мусор без документов.

Мужчина вышел на улицу выкинуть мусор, однако встретил там правоохранителей



Об этом сообщает «ТСН».

В селе Хмелев Роменского района Сумской области оштрафовали местного жителя за то, что он вышел на улицу без паспорта. Мужчина вышел на улицу выкинуть мусор, однако встретил там правоохранителей, попросивших его предъявить документы, которых у мужчины не окозалось.

В последствии дело было передано в суд, который стал на сторону полиции и согласился взыскать с мужчины без документов штраф в размере 17 000 гривен. Кроме того, виновный должен будет уплатить 454 гривны судебного сбора.

Решение суд принимал основываясь на карантинном постановлении Кабмина, согласно которому граждане обязаны иметь при себе один из документов удостоверяющий личность, находясь на улице.

Мужчина также обжаловать решение суда в течение 10 дней.

Как ранее сообщали Власти, за премирование своей сестры на 30 тыс заместителя мэра оштрафовали на 3400 грн.

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