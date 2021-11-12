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Главная » Украина » Общество
20:41 12 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шмыгаль сказал, когда COVID-19 пойдет на спад в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что заболеваемость COVID-19 в Украине пойдет на спад уже в ближайшую неделю.

Денис Шмыгаль надеется на спад заболеваемости уже на этой неделе

Как сообщило  «Интерфакс-Украина«, свой прогноз премьер озвучил на брифинге во время поездки в Закарпатскую область.

«К сожалению, в Украине большинство областей находятся в «красной» зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и на следующей неделе будет спад», – сказал Шмыгаль.

В то же время, по его словам, спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

Ранее Власти писали, что по состоянию на 11 ноября Украина заняла второе место в мире по уровню суточной смертности от коронавируса и шестое – по количеству новых заболеваний.

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Тэги: денис шмыгаль, covid-19
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