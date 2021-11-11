В Беларуси погибли двое российских десантников

На полигоне «Гожский» в Беларуси во время высадки десанта российских воздушно-десантных войск погибли двое военнослужащих.

У десантников из-за сильного ветра погасли купола



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В сообщении сказано, что трагедия произошла из-за сильного порыва ветра.

“У земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола”, – объяснили в Минобороны.

Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались.

В сообщении уточнили, что один из двух погибших при российских военнослужащих пытался спасти их обоих при помощи запасного парашюта.

«Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», – сказано в сообщении.

Ранее власти писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России поучаствовать в мониторинге ситуации на границе между Беларусью и Польшей.

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