Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, может выйти на свободу

Водителя Toyota Land Cruiser, сбившего двух 13-летних подростков на проспекте Науки в Харькове, могут выпустить на свободу под залог в размере 340 тысяч гривен.

Подозреваемый согласился с тем, что виноват



Об этом сообщило “Суспiльне”. Киевском райсуд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тысяч гривен.

«Прокурор в судебном заседании просил избрать содержание под стражей, судья попросил указать сумму залога, которая бы прокуратуру устраивала. Мы просили 10 млн грн», — сказал спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

Адвокат водителя отказалась от комментариев.

Сам подозреваемый сказал, что «согласен с виной».

Ранее Власти сообщали:

В Харькове водитель Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе.

Полиция задержала водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил на пешеходном переходе на проспекте Науки мальчика и девочку 13 лет.

В момент аварии водитель автомобиля Toyotа, сбивший двоих детей в Харькове, находился под действием наркотиков.

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