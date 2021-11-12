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07:22 13 Ноября 2021 Просмотров 117   КомментариевКомментарии

Водитель, сбивший двух подростков в Харькове, может выйти на свободу

Водителя Toyota Land Cruiser, сбившего двух 13-летних подростков на проспекте Науки в Харькове, могут выпустить на свободу под залог в размере 340 тысяч гривен.

Подозреваемый согласился с тем, что виноват

Об этом сообщило “Суспiльне”. Киевском райсуд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тысяч гривен.

«Прокурор в судебном заседании просил избрать содержание под стражей, судья попросил указать сумму залога, которая бы прокуратуру устраивала. Мы просили 10 млн грн», — сказал спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

Адвокат водителя отказалась от комментариев.

Сам подозреваемый сказал, что «согласен с виной».

Ранее Власти сообщали:

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Тэги: Харьков, дтп
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