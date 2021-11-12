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08:05 13 Ноября 2021 Просмотров 81   КомментариевКомментарии

Циничная гибридная атака: США, ЕС и НАТО сделали громкие заявления о кризисе с мигрантами

США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.

США, ЕС и НАТО осудили происходящее в Беларуси

Как сообщило «Интерфакс» со ссылкой на президента США Джо Байдена, США сообщили России и Беларуси о своей озабоченности по поводу миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

«Мы сообщили о нашей озабоченности России, мы также сообщили об этом Беларуси», – сказал Байден, добавив, что это «большая проблема».

В заявлении стран Евросоюза, к которому присоединилась и Украина, приравняли использование миграции в политических целях со стороны Беларуси к контрабанде или торговле людьми.

Как сообщил Укринформ, заявление было обнародовано на заседании Генассамблеи ООН.

«Такая практика свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизни и здоровью людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране», — сказано в тексте заявления.

Подписанты заявления призвали белорусский режим немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.

Также Североатлантический альянс выступил с заявлением, в котором осудил гибридную атаку со стороны Беларуси против Польши, Литвы и Латвии.

В заявлении сказано, что жестокие действия Беларуси подвергают риску жизни и без того уязвимых людей.

Также НАТО выразило солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, а также с другими странами, пораженными этой ситуацией.

«Мы будем сохранять бдительность по поводу риска дальнейшей эскалации и провокаций Беларуси на ее границе с Польшей, Литвой и Латвией, и будем продолжать мониторинг его влияния на безопасность Альянса”, – сказано в заявлении.

Союзники по НАТО призвали Беларусь остановить эти действия, уважать права человека и фундаментальные свободы, и соблюдать международное право.

Как сообщали Власти, США сообщили союзникам из Европейского Союза, что Россия может использовать возможность вторжения в Украину на фоне усиления напряженности из-за мигрантов и проблем энергоресурсами.

Источник:
Тэги: ес, НАТО, США, Джо Байден
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