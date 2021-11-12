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09:20 13 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине более 23,5 тыс новых случаев COVID-19, умерли 695 человек

По состоянию на утро 13 ноября в Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случаев инфицирования COVID-19, умерло от болезни 695 пациентов.

В украине за сутки заболело более 23,5 тыс человек

Об этом сообщили на сайте Минздрава. Из общего числа заболевших 1 622 ребенка и 436 медработников.

В больницы госпитализировали 4 564 человека, победили болезнь 25 415 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев за сутки выявлено в Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях, а также в Киеве (1839).

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • Киев – 1839;

  • Винницкая область – 887;

  • Волынская область – 642;

  • Днепропетровская область – 2219;

  • Донецкая область – 1010;

  • Житомирская область – 772;

  • Закарпатская область – 516;

  • Запорожская область – 920;

  • Ивано-Франковская область – 946;

  • Киевская область – 997;

  • Кировоградская область – 168;

  • Луганская область – 339;

  • Львовская область – 1243;

  • Николаевская область – 965;

  • Одесская область – 2066;

  • Полтавская область – 1124;

  • Ривненская область – 840;

  • Сумская область – 584;

  • Тернопольская область – 428;

  • Харьковская область – 1876;

  • Херсонская область – 310;

  • Хмельницкая область – 1015;

  • Черкасская область – 530;

  • Черновицкая область – 348;

  • Черниговская область – 988.

Как ранее сообщали Власти, пПремьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что заболеваемость COVID-19 в Украине пойдет на спад уже в ближайшую неделю.

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Тэги: covid-19
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