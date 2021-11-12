В Украине более 23,5 тыс новых случаев COVID-19, умерли 695 человек

По состоянию на утро 13 ноября в Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случаев инфицирования COVID-19, умерло от болезни 695 пациентов.

В украине за сутки заболело более 23,5 тыс человек



Об этом сообщили на сайте Минздрава. Из общего числа заболевших 1 622 ребенка и 436 медработников.

В больницы госпитализировали 4 564 человека, победили болезнь 25 415 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев за сутки выявлено в Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях, а также в Киеве (1839).

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

Киев – 1839;

Винницкая область – 887;

Волынская область – 642;

Днепропетровская область – 2219;

Донецкая область – 1010;

Житомирская область – 772;

Закарпатская область – 516;

Запорожская область – 920;

Ивано-Франковская область – 946;

Киевская область – 997;

Кировоградская область – 168;

Луганская область – 339;

Львовская область – 1243;

Николаевская область – 965;

Одесская область – 2066;

Полтавская область – 1124;

Ривненская область – 840;

Сумская область – 584;

Тернопольская область – 428;

Харьковская область – 1876;

Херсонская область – 310;

Хмельницкая область – 1015;

Черкасская область – 530;

Черновицкая область – 348;

Черниговская область – 988.

Как ранее сообщали Власти, пПремьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что заболеваемость COVID-19 в Украине пойдет на спад уже в ближайшую неделю.

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