В Украине более 23,5 тыс новых случаев COVID-19, умерли 695 человек
По состоянию на утро 13 ноября в Украине за сутки зафиксировано 23 572 новых случаев инфицирования COVID-19, умерло от болезни 695 пациентов.
Об этом сообщили на сайте Минздрава. Из общего числа заболевших 1 622 ребенка и 436 медработников.
В больницы госпитализировали 4 564 человека, победили болезнь 25 415 пациентов.
Наибольшее количество новых случаев за сутки выявлено в Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях, а также в Киеве (1839).
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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Киев – 1839;
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Винницкая область – 887;
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Волынская область – 642;
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Днепропетровская область – 2219;
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Донецкая область – 1010;
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Житомирская область – 772;
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Закарпатская область – 516;
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Запорожская область – 920;
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Ивано-Франковская область – 946;
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Киевская область – 997;
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Кировоградская область – 168;
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Луганская область – 339;
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Львовская область – 1243;
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Николаевская область – 965;
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Одесская область – 2066;
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Полтавская область – 1124;
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Ривненская область – 840;
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Сумская область – 584;
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Тернопольская область – 428;
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Харьковская область – 1876;
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Херсонская область – 310;
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Хмельницкая область – 1015;
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Черкасская область – 530;
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Черновицкая область – 348;
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Черниговская область – 988.
Как ранее сообщали Власти, пПремьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что заболеваемость COVID-19 в Украине пойдет на спад уже в ближайшую неделю.