У берегов Франции атомный авианосец столкнулся с парусной яхтой

Ранним утром у берегов Франции, в 70 км от Тулона 260-метровый атомный авианосец «Шарль де Голль» столкнулся с 10-метровой парусной яхты.

Флагман ВМС Франции столкнулся с яхтой



Об этом сообщил Naval News со ссылкой на ВМС Франции. Чудом в инциденте никто не пострадал.

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По данным Морской префектуры Средиземного моря, утром флагман ВМС Франции находился в море во время учений у военно-морской базы Тулона.

В 7:30 команда авианосца заметила, что идет на таран парусной яхты под польским флагом.

Несмотря на экстренный маневр, направленный на уклонение от парусника, произошло столкновение.

В сообщении отмечено, что команда парусника даже не пыталась как-то предотвратить столкновение.

Команда военного корабля оперативно установила радиосвязь с капитаном яхты – он оказался единственным человеком на судне.

Парусник не получил критических повреждений корпуса, все ограничилось только сломанной мачтой.

Два катера с авианосца стабилизировали яхту в условиях плохой погоды в ожидании ее буксировки в порт Йер.

Ранее Власти писали, что судно для перевозки генеральных грузов под флагом Палау врезалось в причал порта Черноморск.

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