У берегов Франции атомный авианосец столкнулся с парусной яхтой
Ранним утром у берегов Франции, в 70 км от Тулона 260-метровый атомный авианосец «Шарль де Голль» столкнулся с 10-метровой парусной яхты.
Об этом сообщил Naval News со ссылкой на ВМС Франции. Чудом в инциденте никто не пострадал.
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По данным Морской префектуры Средиземного моря, утром флагман ВМС Франции находился в море во время учений у военно-морской базы Тулона.
В 7:30 команда авианосца заметила, что идет на таран парусной яхты под польским флагом.
Несмотря на экстренный маневр, направленный на уклонение от парусника, произошло столкновение.
В сообщении отмечено, что команда парусника даже не пыталась как-то предотвратить столкновение.
Команда военного корабля оперативно установила радиосвязь с капитаном яхты – он оказался единственным человеком на судне.
Парусник не получил критических повреждений корпуса, все ограничилось только сломанной мачтой.
Два катера с авианосца стабилизировали яхту в условиях плохой погоды в ожидании ее буксировки в порт Йер.
Ранее Власти писали, что судно для перевозки генеральных грузов под флагом Палау врезалось в причал порта Черноморск.