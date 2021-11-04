У Варфоломея рассказали о его возможной отставке из-за здоровья

Вселенский патриарх Варфоломей идет на поправку, после недавней операции.

патриарх Варфоломей



Об этом сообщается в Константинопольской патриархии.

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На прошлой неделе патриарх Варфоломей был выписан из Нью-Йоркской больницы, где ему была проведена операция по установке стента.

Стентирование — медицинское оперативное вмешательство, проводимое с целью установки стента — специального каркаса, который помещается в просвет полых органов человека или животного, например, коронарных сосудов сердца или желчного протока, и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом.

Тем не менее, несмотря на нестабильное состояние здоровья в отставку патриарх уходить не собирается.

После лечения патриарх вернулся в Стамбул, где даже успел провести встречу с иерархией престола в Турции.

«Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям свою глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, патриарх Варфоломей попал в больницу в США.

Тэги: здоровье, патриарх Варфоломей, операция