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15:09 13 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

В Сумах пьяный водитель маршрутки спрятался от полицейских, притворившись пассажиром. Видео

Полицейские задержали водителя маршрутки в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель тихонько лежал между сиденьями, словно ничего не произошло

Об этом сообщает Патрульная полиция Сумской области в Faceboook.

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В Суммах очевидцы сообщили о нетрезвом водителе маршрутки, которого заметили на АЗС. Прибывшие на место правоохранители заметили автомобиль Рута, в котором предположительно и находился пьяный водитель, когда тот уже начал движение.

Первое время водитель игнорировал требования полицейских об остановке, но позже все остановился. Однако за рулем его уже не было. Обнаружили его патрульные в салоне. Он тихонько лежал между сиденьями, словно ничего не произошло.

Сотрудники полиции обнаружили водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения. 61-летний водитель факт употребления алкоголя отрицать не стал, однако от медицинского освидетельствования отказался.

На водителя патрульные составили два протокола за управление транспортом в нетрезвом виде и за невыполнение остановки по требованию полиции.

Как ранее сообщали Власти, водитель, сбивший двух подростков в Харькове, может выйти на свободу.

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Тэги: водитель, суммы, алкогольное опьянение
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