Еще одна область вернулась в «желтую» зону карантина
Из оранжевой в желтую зону перешла Тернопольская область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
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13 ноября Тернопольская область вернулась в «желтую» зону карантина. Таким образом в «желтой» карантинной зоне уже находятся три области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.
По состоянию на 13 ноября в оранжевой зоне находятся еще четыре области: Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.
Во всех остальных областях эпидемиологические показатели все еще находятся на прежнем уровне, они остаются в «красной» зоне.
Как ранее сообщали Власти, в Украине Закарпатская область вышла из “оранжевой” зоны эпидемиологической опасности и перешла в “желтую”.