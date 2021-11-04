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16:30 13 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Еще одна область вернулась в «желтую» зону карантина

Из оранжевой в желтую зону перешла Тернопольская область.

В Тернопольской области ослабят ограничения

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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13 ноября Тернопольская область вернулась в «желтую» зону карантина. Таким образом в «желтой» карантинной зоне уже находятся три области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.

По состоянию на 13 ноября в оранжевой зоне находятся еще четыре области: Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

Во всех остальных областях эпидемиологические показатели все еще находятся на прежнем уровне, они остаются в «красной» зоне.

Как ранее сообщали Власти, в Украине Закарпатская область вышла из “оранжевой” зоны эпидемиологической опасности и перешла в “желтую”.

Источник:
Тэги: карантин, тернопольская область, желтая зона
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