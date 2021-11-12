Готовят к прорыву границы: белорусские военные разадают мигрантам оборудование и газ
Белорусские службы раздают мигрантам инструкции, оборудование и слезоточивый газ для проведения масштабного прорыва польской границы.
Об этом Пограничная служба Польши сообщила в Twitter. После «тихой» ночи в окрестностях лагеря в Кузнице в этом месте наблюдается все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб.
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«Мы замечаем перемещение среди мигрантов. Также появился фургон для телетрансляции», – сказано в сообщении.
Пограничники также обратили внимание, что некоторые палатки в лагере начинают исчезать, а мигранты получают инструкции, оборудование и газ от представителей белорусских служб.
«Видно, что белорусская сторона готовится к большой попытке прорыва границы. Наши силы готовы к действиям», – заверили пограничники.
По информации пограничного нацштаба, в воскресенье, 14 ноября, было зафиксировано 223 попытки незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.
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Po "spokojnej" nocy w rejonie koczowiska w Kuźnicy aktualnie obserwujemy, że w to miejsce dysponowane są kolejne grupy uzbrojonych funkcjonariuszy służb białoruskich. Zauważamy wśród migrantów poruszenie. Pojawił się również telewizyjny wóz transmisyjny.
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021
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Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od służb. Widać, że strona przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021
Ранее Власти сообщали, что США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.