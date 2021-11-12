Готовят к прорыву границы: белорусские военные разадают мигрантам оборудование и газ

Белорусские службы раздают мигрантам инструкции, оборудование и слезоточивый газ для проведения масштабного прорыва польской границы.

Мигрантов готовят к штурму границы



Об этом Пограничная служба Польши сообщила в Twitter. После «тихой» ночи в окрестностях лагеря в Кузнице в этом месте наблюдается все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб.

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«Мы замечаем перемещение среди мигрантов. Также появился фургон для телетрансляции», – сказано в сообщении.

Пограничники также обратили внимание, что некоторые палатки в лагере начинают исчезать, а мигранты получают инструкции, оборудование и газ от представителей белорусских служб.

«Видно, что белорусская сторона готовится к большой попытке прорыва границы. Наши силы готовы к действиям», – заверили пограничники.

По информации пограничного нацштаба, в воскресенье, 14 ноября, было зафиксировано 223 попытки незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

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Po "spokojnej" nocy w rejonie koczowiska w Kuźnicy aktualnie obserwujemy, że w to miejsce dysponowane są kolejne grupy uzbrojonych funkcjonariuszy służb białoruskich. Zauważamy wśród migrantów poruszenie. Pojawił się również telewizyjny wóz transmisyjny. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

2/2 Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od służb. Widać, że strona przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021



Ранее Власти сообщали, что США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.

Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты