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15:00 14 Ноября 2021 Просмотров 301   КомментариевКомментарии

Готовят к прорыву границы: белорусские военные разадают мигрантам оборудование и газ

Белорусские службы раздают мигрантам инструкции, оборудование и слезоточивый газ для проведения масштабного прорыва польской границы.

Мигрантов готовят к штурму границы

Об этом Пограничная служба Польши сообщила в Twitter. После «тихой» ночи в окрестностях лагеря в Кузнице в этом месте наблюдается все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб.

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«Мы замечаем перемещение среди мигрантов. Также появился фургон для телетрансляции», – сказано в сообщении.

Пограничники также обратили внимание, что некоторые палатки в лагере начинают исчезать, а мигранты получают инструкции, оборудование и газ от представителей белорусских служб.

«Видно, что белорусская сторона готовится к большой попытке прорыва границы. Наши силы готовы к действиям», – заверили пограничники.

По информации пограничного нацштаба, в воскресенье, 14 ноября, было зафиксировано 223 попытки незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.


Ранее Власти сообщали, что США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.

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Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
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