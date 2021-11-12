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Главная » Мир » Происшествия
14:23 14 Ноября 2021 Просмотров 502   КомментариевКомментарии

Около 50 мигрантов силой прорвалась на территорию Польши

Группа нелегальных мигрантов силой прорвалась на территорию Польши со стороны Беларуси в районе населенного пункта Стажин.

Мигранты атаковали польских полицейских

Вчера, около 17 часов вечера, в районе населенного пункта Стажин на территорию Польши прорвалась группа мигрантов из стран Ближнего Востока, количеством около 50 человек. Часть из них, а именно 22 гражданина Ирака, уже удалось задержать.

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Кроме того, в районе населенного пункта Колония Клюковице мигранты атаковали полицейских при попытке силового проникновения через границу в Польшу.

Один из брошенных камней попал в шлем полицейского и повредил его.

Источник:
Тэги: Польша, беларусь, граница, мигранты, прорыв
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