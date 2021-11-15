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10:43 15 Ноября 2021 Просмотров 159   КомментариевКомментарии

Лукашенко предложил доставить мигрантов с границы самолетами «Белавиа» в Мюнхен

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2-3 тысячи мигрантов – не проблема для Евросоюза и он готов самолетами авиакомпании “Белавиа” вывезти их в Мюнхен.

Лукашенко заявил, что беженцы не хотят возвращаться домой

Об этом сообщило издание БЕЛТА. Лукашенко вспомнил недавнее предложение властей Мюнхена принять в городе беженцев с белорусско-польской границы.

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«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: «Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем». Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», – сказал самопровозглашенный президент.

Ранее власти Мюнхена выступили с предложением принять мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.

«Для столицы Баварии спасение человеческих жизней имеет высший приоритет. В связи с этим мы в очередной раз предлагаем быстро и без лишней бюрократии принять застрявших на границе людей в Мюнхене и на месте обеспечить им доступ к соответствующих процедурам, касающимся получения убежища», – сказано в сообщении, обнародованном городскими властями Мюнхена.

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но они не хотят возвращаться домой.

«Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и «Белавиа», которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет» , – сказал Лукашенко.

Ранее Власти писали, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.

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Тэги: беларусь, беженцы, мигранты, Александр Лукашенко
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