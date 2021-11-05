Вакцины от COVID-19: врач рассказал, кому и какую лучше выбрать

Выбирая COVID-вакцину, следует учитывать возраст и сопутствующие болезни человека.

Лучше всего по поводу выбора вакцины консультироваться с семейным врачом



Об этом сообщает «OBOZREVATEL» со ссылкой на врача-инфекциониста Виктора Петрова.

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Так, по его словам, при выборе вакцины от COVID-19, следует учитывать определенные факторы, среди которых, в том числе, возраст человека, а также сопутствующие болезни.

Какую вакцину выбрать?

Pfizer и Moderna больше подходит для молодых людей.

и больше подходит для молодых людей. Pfizer подойдет людям, страдающим от сахарного диабета или болезнями сердечно-сосудистой системы.

подойдет людям, страдающим от сахарного диабета или болезнями сердечно-сосудистой системы. AstraZeneca рекомендуется при отсутствии тяжелых заболеваний, и также больше подходит для молодых людей.

рекомендуется при отсутствии тяжелых заболеваний, и также больше подходит для молодых людей. CoronaVac обладает меньшим числом побочных эффектов, в связи с чем подходит для людей всех возрастов.

Тем не менее, Виктор Петров отмечает, что лучше всего по поводу выбора вакцины консультироваться с семейным врачом, особенного в тех случаях, когда человек сомневается, какой именно вакциной вакцинироваться.

Как ранее сообщали Власти:

На Ривненщине женщине вкололи не ту вакцину.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень противопоказаний для вакцинации от COVID-19.

Тэги: врач, вакцина, вакцинация, инфекционист