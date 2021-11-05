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19:45 15 Ноября 2021 226 Комментарии
Вакцины от COVID-19: врач рассказал, кому и какую лучше выбрать
Выбирая COVID-вакцину, следует учитывать возраст и сопутствующие болезни человека.
Лучше всего по поводу выбора вакцины консультироваться с семейным врачом
Об этом сообщает «OBOZREVATEL» со ссылкой на врача-инфекциониста Виктора Петрова.
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Так, по его словам, при выборе вакцины от COVID-19, следует учитывать определенные факторы, среди которых, в том числе, возраст человека, а также сопутствующие болезни.
Какую вакцину выбрать?
- Pfizer и Moderna больше подходит для молодых людей.
- Pfizer подойдет людям, страдающим от сахарного диабета или болезнями сердечно-сосудистой системы.
- AstraZeneca рекомендуется при отсутствии тяжелых заболеваний, и также больше подходит для молодых людей.
- CoronaVac обладает меньшим числом побочных эффектов, в связи с чем подходит для людей всех возрастов.
Тем не менее, Виктор Петров отмечает, что лучше всего по поводу выбора вакцины консультироваться с семейным врачом, особенного в тех случаях, когда человек сомневается, какой именно вакциной вакцинироваться.
Как ранее сообщали Власти:
- На Ривненщине женщине вкололи не ту вакцину.
- Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень противопоказаний для вакцинации от COVID-19.
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Тэги: врач, вакцина, вакцинация, инфекционист
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