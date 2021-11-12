В Ривном водитель на скорости влетел в столб: авто разорвало пополам

В Ривном авто врезалось в бетонную электроопору изагорелось.

Водитель не заметил круговой перекресток и на большой скорости врезался в столб



Об этом сообщает полиция Ривненской области.

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В Ривне, ночью 14 ноября на улице Млиновской произошло серьезное ДТП – водитель не заметил круговой перекресток и на большой скорости врезался в столб. В результате столкновения с электроопорой авто буквально разорвало пополам, после чего загорелось.

Прибывшие на место службы спасения деблокировали водителя и пассажира, после чего их госпитализировали в Ривненскую городскую больницу. У обеих мужчин были диагностированы травмы различной степени тяжести, однако их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Сообщается, что водитель имел признаки алкогольного опьянения, однако результаты медицинской экспертизы еще отсутствуют. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево.

Тэги: дтп, авария, Ровно, ривне