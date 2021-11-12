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13:15 15 Ноября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В Ривном водитель на скорости влетел в столб: авто разорвало пополам

В Ривном авто врезалось в бетонную электроопору изагорелось.

Водитель не заметил круговой перекресток и на большой скорости врезался в столб

Об этом сообщает полиция Ривненской области.

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В Ривне, ночью 14 ноября на улице Млиновской произошло серьезное ДТП – водитель не заметил круговой перекресток и на большой скорости врезался в столб. В результате столкновения с электроопорой авто буквально разорвало пополам, после чего загорелось.

Автомобиль разорвало пополам

Прибывшие на место службы спасения деблокировали водителя и пассажира, после чего их госпитализировали в Ривненскую городскую больницу. У обеих мужчин были диагностированы травмы различной степени тяжести, однако их жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Водитель не заметил круговой перекресток

Сообщается, что водитель имел признаки алкогольного опьянения, однако результаты медицинской экспертизы еще отсутствуют. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево.

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Тэги: дтп, авария, Ровно, ривне
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