В Китае – новая масштабная вспышка COVID-19

В Китае зафиксирована вспышка COVID-19, вызванная штаммом «Дельта».

В Дальяне фиксируется больше больных COVID-19, чем в любом другом городе Китая



Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на официальную статистику.

Выяснилось, что 17 октября в Китае было зафиксировано 1308 новых случаев заболевания COVID-19. Вспашка затронула 21 регион страны, а самая большая была зафиксирована в городе 7,5-миллионном Дальян на северо-востоке страны.

Так, с 4 ноября в Дальяне фиксируется больше больных COVID-19, чем в любом другом городе Китая. В ближайших городах, включая города Дандон, Аншан и Шэньян, ввели 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из Дальяна.

Учитывая опубликованную статистику, данная вспышка превышает последнюю известную вспышку коронавируса, которая произошла в Китае этим летом и была вызвана штаммом «Дельта».

По состоянию на сегодняшний день в КНР было официально зафиксировано 98,315 подтвержденных случаев COVID-19. Всего от коронавируса в Китае погибло 4,636 человек.

Как ранее сообщали Власти, в КНР изобрели COVID-вакцину в виде аэрозоля.

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