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Главная » Украина » Происшествия
16:13 15 Ноября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

В Луцке парень пожаловался в полицию, что его купленные права не отображаются в “Дії”

Житель Луцка удивился, что заказанные им в интернете водительские права не отображаются в государственном приложении “Дія”.

Поддельные права

Об этом сообщает Патрульная полиция Волынской области в Facebook.

13 ноября в полицию Луцка обратился местный житель с жалобой на мошенничество.

По его словам, заказанное им в интернете водительское удостоверение категории А, за которое он отдал 4000 грн, не проходит проверку на подлинность и не отображается в государственном приложении “Дія”.

По приезду полиции 19-летний парень был сильно удивлен тем, что купленные им в интернете документы являются подделкой.

В полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В настоящее время по данному факту следователи открыли уголовное производство за оформление поддельных документов.

Как ранее сообщали Власти, в приложении “Дія” появились детские COVID-сертификаты.

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Тэги: права, подделка, Луцк, документ
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