В Грузии сторонники Саакашвили вышли на акцию протеста: что требуют

В Тбилиси начался оппозиционный митинг в поддержку Михаила Саакашвили.

Ранее, акцию протеста анонсировал председатель «Нацдвижения» Ника Мелия.



Об этом сообщает «Грузия Online».

В столице Грузии проходит оппозиционное шествие. Собравшиеся на акции протеста люди направляются в сторону моста Бараташвили.

Протестующие скандируют лозунги в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили и требуют его перевода в гражданскую клинику.

По сообщениям СМИ, в районе шествия наблюдается мобилизация правоохранителей, прибыл спецназ, стянуты водометы.

Ранее, акцию протеста анонсировал председатель «Нацдвижения» Ника Мелия.

Как ранее сообщали Власти, премьер Грузии посоветовал Зеленскому не вмешиваться в дела его страны.

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