НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
17:11 15 Ноября 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В Грузии сторонники Саакашвили вышли на акцию протеста: что требуют

В Тбилиси начался оппозиционный митинг в поддержку Михаила Саакашвили.

Ранее, акцию протеста анонсировал председатель «Нацдвижения» Ника Мелия.

Об этом сообщает «Грузия Online».

В столице Грузии проходит оппозиционное шествие. Собравшиеся на акции протеста люди направляются в сторону моста Бараташвили.

Протестующие скандируют лозунги в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили и требуют его перевода в гражданскую клинику.

По сообщениям СМИ, в районе шествия наблюдается мобилизация правоохранителей, прибыл спецназ, стянуты водометы.

Ранее, акцию протеста анонсировал председатель «Нацдвижения» Ника Мелия.

Как ранее сообщали Власти, премьер Грузии посоветовал Зеленскому не вмешиваться в дела его страны.

Источник:
Тэги: Грузия, протест, Михаил Саакашвили, марш
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.10.2021 18:38
Саакашвили попал в Грузию в прицепе с молочными продуктами
ТОР
08.10.2021 02:42
Патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку
ТОР
04.10.2021 01:56
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
На Полтавщине загадочно умерли две подруги: полиция ждет результаты экспертизы

16:26 Украина

В Луцке парень пожаловался в полицию, что его купленные права не отображаются в “Дії”

16:13 Украина

В Китае – новая масштабная вспышка COVID-19

15:36 Мир

В Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево

12:39 Украина

Беженцы прорываются на территорию Польши: их встречают водометы и вертолет

12:20 Мир

Лукашенко предложил доставить мигрантов с границы самолетами «Белавиа» в Мюнхен

10:43 Мир

Макрон изменил один из цветов национального флага Франции

07:25 Мир

В Днепре прогремел взрыв в многоэтажке: двое погибших

23:22 Украина

Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО

19:10 Мир

Готовят к прорыву границы: белорусские военные разадают мигрантам оборудование и газ

15:00 Мир

Около 50 мигрантов силой прорвалась на территорию Польши

14:23 Мир

Новости | NetGameSlots.com