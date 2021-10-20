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17:11 15 Ноября 2021 30 Комментарии
В Грузии сторонники Саакашвили вышли на акцию протеста: что требуют
В Тбилиси начался оппозиционный митинг в поддержку Михаила Саакашвили.
Ранее, акцию протеста анонсировал председатель «Нацдвижения» Ника Мелия.
Об этом сообщает «Грузия Online».
В столице Грузии проходит оппозиционное шествие. Собравшиеся на акции протеста люди направляются в сторону моста Бараташвили.
Протестующие скандируют лозунги в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили и требуют его перевода в гражданскую клинику.
По сообщениям СМИ, в районе шествия наблюдается мобилизация правоохранителей, прибыл спецназ, стянуты водометы.
Ранее, акцию протеста анонсировал председатель «Нацдвижения» Ника Мелия.
Как ранее сообщали Власти, премьер Грузии посоветовал Зеленскому не вмешиваться в дела его страны.
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Тэги: Грузия, протест, Михаил Саакашвили, марш
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