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17:32 15 Ноября 2021 Просмотров 169   КомментариевКомментарии

Одна область Украины может войти в «красную» зону, а две выйти из нее сразу в «желтую»

Винницкая область по показателям заболеваемости вскоре может войти в «красную» зону эпидемической опасности, а Луганская и Херсонская вернуться сразу в «желтую».

Ситация с коронавирусом в Украине стабилизировалась

Об этом сообщили на селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского. О ситуации с коронавирусом доложил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к „красной“ зоны. В то же время Луганская и Херсонская области могут быть переведены в „желтую“ зону, если сохранится положительная динамика”, — сообщил премьер.

Он также уточнил, что за прошедшую неделю выявили 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее — 152 тыс.

Сейчас занято 50 962 COVID-коек, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял 51 700. В течение прошлой недели госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели.

По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости, сейчас фиксируют стабилизацию ситуации.

Кроме того, в Украине высокие темпы вакцинации — в течение прошлой недели cделано более 1,6 млн прививок.

По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, в регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы.

Ранее Власти писали, что в 150-тысячном Мелитополе за минувшие сутки не зарегистрировано ни единого нового случая заболевания коронавирусом.

Источник:
Тэги: карантин, covid-19
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