Одна область Украины может войти в «красную» зону, а две выйти из нее сразу в «желтую»
Винницкая область по показателям заболеваемости вскоре может войти в «красную» зону эпидемической опасности, а Луганская и Херсонская вернуться сразу в «желтую».
Об этом сообщили на селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского. О ситуации с коронавирусом доложил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
“Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к „красной“ зоны. В то же время Луганская и Херсонская области могут быть переведены в „желтую“ зону, если сохранится положительная динамика”, — сообщил премьер.
Он также уточнил, что за прошедшую неделю выявили 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее — 152 тыс.
Сейчас занято 50 962 COVID-коек, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял 51 700. В течение прошлой недели госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. позапрошлой недели.
По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости, сейчас фиксируют стабилизацию ситуации.
Кроме того, в Украине высокие темпы вакцинации — в течение прошлой недели cделано более 1,6 млн прививок.
По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, в регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы.
Ранее Власти писали, что в 150-тысячном Мелитополе за минувшие сутки не зарегистрировано ни единого нового случая заболевания коронавирусом.