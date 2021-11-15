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03:27 16 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В США раскрыли ограбление века через 52 года, благодаря некрологу

Молодого грабителя, который вынес 215 тысяч $ из национального банка, где он работал кассиром, вдохновил фильм «Афера Томаса Крауна» об идеальном преступлении.

Тед Конрад, 1968 год

Так, в пятницу, 11 июля 1969 года, 20-летний Теодор Джон Конрад пришел на работу в национальный банк Кливленде, штат Огайо,  и, уйдя вечером, взял 215 000 долларов в бумажном пакете, пишет Usatoday. В следующий понедельник сотрудники банка поняли, что пропал  молодой кассир и деньги, лишь после того, как Конрад не вышел на работу. Современный эквивалент украденной суммы на сегодняшний день составляет 1,7 миллиона долларов.

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Власти заявили, что они узнали, что Конрад рассказывал своим друзьям до инцидента, что украсть деньги из банка легко, и он планировал сделать это в конечном итоге. Конрад был одержим фильмом 1968 года «Афера Томаса Крауна» о миллионере, крадущем деньги для  собственного развлечения.

Имея двухдневное преимущество перед властями, Конрад избегал ареста более 50 лет, несмотря на то, что он фигурировали в фильмах «Самый разыскиваемый в Америке» и «Нераскрытые тайны». Совершенное им ограбление Society National Bank в Кливленде стало одним из самых известных в США.

Но на прошлой неделе полицейские из Кливленда опознали человека по некрологу в местной газете – умерший в Линнфилде, штат Массачусетс Томас Рэндел, на самом оказался Тедом Конрадом. Он умер в мае 2021 года от рака легких в возрасте 71 года.

Власти смогли подтвердить, что Рандел был Конрадом на основании сходства документов, которые он представил в 1960-х годах, и документов, представленных за последние 10 лет, в том числе, когда он подал заявление о банкротстве в 2014 году.

Конрад жил в Массачусетсе под другим именем с 1970 года, недалеко от того места, где в 1968 году снимался фильм «Афера Томаса Крауна». Власти заявили, что Конрад прожил скромную жизнь в Линнфилде, и изменил свою фактическую дату рождения с 10 июля 1947 года на 10 июля 1949 года.

В 1982 году Тед женился и обзавелся дочерью. Последние 40 лет он продавал подержанные машины в дилерском центре и не сорил деньгами. Полицейские ожидали, что Конрад хотя бы раз за это время свяжется со своим лучшим другом, но этого не случилось.

Ранее Власти писали, как в Киеве пожилая женщина с игрушечным пистолетом ограбила банк.

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Тэги: "Афера Томаса Крауна", Тед Конрад
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